Ciała ofiar zabezpieczono do sekcji zwłok, która ma wykazać dokładną przyczynę śmierci oraz czas dokonania morderstwa.

Tragedia w Lipianach. Sprawca zatrzymany, czeka na przesłuchanie

- Policjanci z komisariatu w Lipianach i prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach prowadzili czynności na miejscu do godziny 6:00 rano - dodała prokurator. - Narzędzia zbrodni nie znaleziono , mimo całonocnych poszukiwań - podkreśliła.

Makabryczne odkrycie w Lipianach. Sąsiedzi nie dowierzają

Tragedia do jakiej doszło w Lipianach wstrząsnęła tamtejszą społecznością. Mieszkańcy nie wierzą, że doszło tam do takiej tragedii, ponieważ jak przyznają, w domu, w którym doszło do morderstwa mieszkali "normalni, spokojni ludzie".