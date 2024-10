Odprowadziła dzieci i przepadła. Tajemnicze zaginięcie 47-latki

Beata Klimek mieszka we wsi Poradz w woj. zachodniopomorskim. 7 października około godziny 7:00 rano wyszła z domu z trójką dzieci. Odprowadziła je na przystanek autobusowy, skąd dotarły do szkoły.

Wracając do domu 47-latka spotkała swoją sąsiadkę, której powiedziała, że bardzo się spieszy do pracy na godzinę 8:00. Nigdy jednak tam nie dotarła.

Poradz. Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimek

Po godzinie 8:00 z Beatą Klimek próbowała skontaktować się jej szefowa. Chociaż telefon był aktywny, to połączenie nie zostało odebrane. Po godzinie 8:40 telefon przestał być aktywny.

Śledczy ustalili, że ostatnie logowanie telefonu miało miejsce we wsi, w której mieszka zagoniona.

Kobieta najprawdopodobniej była w domu tamtego ranka, ponieważ nie miała ze sobą torebki i nigdzie jej nie znaleziono. Do pracy zawsze dojeżdżała samochodem , ale tego dnia auto pozostało na swoim miejscu.

Poradz. Beata Klimek zaginęła. "Wszystko wydaje się dość dziwne"

Rodzina zagonionej w rozmowie z "Faktem" zapewnia, że na pewno nie była to ucieczka. 47-latka jest w trakcie rozwodu i sama zajmuje się trójką dzieci.

- Nie wierzymy w to, że mogłaby zostawić trójkę swoich dzieci i uciec, tylko ona się nimi zajmowała i była z nimi bardzo blisko. Miała napiętą sytuację w rodzinie, jest w trakcie rozwodu z mężem. Wszystko wydaje się dość dziwne. Podejrzewam, że w czasie, gdy wróciła do domu z przystanku autobusowego i zanim wyszła do pracy mogło stać się coś niedobrego - powiedziała siostrzenica zaginionej w rozmowie z "Faktem".