Zaniepokojeni bliscy zaalarmowali służby, a te ruszyły na poszukiwania. Niestety, od tygodni w sprawie nie doszło do przełomu. 10 sierpnia odnaleziono rower zaginionej, a na początku października doszło do ponownego przeszukania tamtejszego lasu.

Zaginięcie Jowity Zielińskiej. Tajemniczy wpis znajomego

Policja wciąż prowadzi działania i apeluje do ewentualnych świadków. W poszukiwania zaangażowani są także bliscy i znajomi kobiety. W mediach społecznościowych powstała nawet grupa dotycząca zaginięcia 30-latki. To tam pojawił się wpis znajomego kobiety , który próbował się z nią skontaktować. Wynika z niego, że albo poszukiwana, albo ktoś inny ma dostęp do jej telefonu i jednego z popularnych komunikatorów internetowych.

Mężczyzna napisał w sieci, że zna Jowitę jeszcze z pracy. "Pracowaliśmy razem parę ładnych lat temu w Radzyniu Podlaskim. Jej zaginięcie zszokowało mnie i gdy dowiedziałem się, że zaginęła, napisałem do niej na Messengerze (mam zrzut ekranu). Zaginęła 6 lipca, a ja napisałem do niej 9 lipca" - przekazał autor wpisu.

Poszukiwania 30-letniej Jowity. Rysopis kobiety

W komentarzach użytkownicy wskazali jednak, że możliwe jest, iż to funkcjonariusze policji odczytali wiadomość wysłaną do 30-latki, np. z innego urządzenia. Prawdopodobne jest to, że mają oni dostęp do jej kont w mediach społecznościowych.