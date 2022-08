Alert RCB o zanieczyszczeniu Odry. Dotyczy jednego województwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek smsowy alert do użytkowników sieci komórkowych przebywających w części województwa zachodniopomorskiego o zanieczyszczonej wodzie w Odrze i zbiornikach, przez które przepływa.

Przedłużony zakaz korzystania z rzeki Odry

Alert został wysłany w związku z przedłużeniem wniosku wojewody zachodniopomorskiego dotyczącego zakazu korzystania z Odry.



"Uwaga! Zanieczyszczona woda w Odrze i zbiornikach, przez które przepływa. Nie wchodź do wody i nie korzystaj z niej. Nie jedz i nie łów ryb. Śledź komunikaty" - poinformowano w komunikacie.



Nie tylko Odra. Te rzeki również zostały zatrute

Otrzymali go użytkownicy sieci komórkowych przebywający w zachodniej części regionu w powiatach: myśliborskim, gryfińskim, goleniowskim, polickim, kamieńskim oraz Szczecinie i Świnoujściu.

Ostrzeżenie zostało też opublikowane na Twitterze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Fala złej wody przepływa przez Szczecin

- Fala (zanieczyszczenia) jest teraz w Szczecinie. Obserwujemy ją od dwóch, a właściwie trzech dni. Ruch wody jest słaby, fala, która jest na wysokości Mostu Gryfitów, Mostu Cłowego przemieszcza się w kierunku jeziora Dąbie, a następnie będzie przemieszczać się w kierunku Zalewu Szczecińskiego - powiedział w Polsat News wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, dodając, że rybacy wybierają nieżywe ryby z rzeki, w czym pomaga straż pożarna.

Według wojewody fala słabo miesza się z wodami jeziora Dąbie. - To nie jest dobra sytuacja, wolelibyśmy, aby to mieszanie, rozpuszczanie się tej "złej" wody, z wodą natlenioną i pozbawioną tego czynnika, który powoduje śnięcie ryb, było jak największe - powiedział. Dodał, że zależy to od pogody.



Śnięte ryby z Odry już w Szczecinie

- Zakaz (korzystania z Odry) został przedłużony do czwartku 25 sierpnia, na kolejny tydzień - mówił wojewoda. Przyznał, że m.in. samorządy oraz organizacje zrzeszające rybaków argumentowały, by zakaz był dłuższy, a nie przedłużany z dnia na dzień.

- Ten zakaz może być w każdym czasie cofnięty wtedy, kiedy sytuacja w wodzie będzie dobra - powiedział. Według niego odpowiedzialne za to są dwa czynniki: skład chemiczny oraz obecność śniętych ryb. - Na razie te śnięte ryby są - dodał.



Wojewoda: Trudno orzec, że rzeka jest bezpieczna

Przedłużenie do poniedziałku zakazu bezpośredniego kontaktu z wodami Odry oraz korzystania z nich wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zapowiadał w środę w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Argumentował, że w związku z obecnością śniętych ryb "trudno orzec, że jest ona bezpieczna".

Dodał, że o ile wcześniej w wodzie z Odry było dużo tlenu, to obecnie natlenienie wód spada, co zagraża wystąpieniem "przyduchy, która również powoduje śnięcie ryb".



Siedem ton śniętych ryb w Kanale Gliwickim. WIOŚ: kontrola nic nie wykazała

Wcześniejszy zakaz obowiązywał w regionie do czwartku 18 lipca. Wojewoda zabraniał w nim bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami, a także korzystania z tych wód.

"Zakaz dotyczy spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowów ryb, spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych, w tym podlewania, oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami rzeki Odry, a także korzystania z tych wód" - czytamy w komunikacie.

Śnięcie ryb obserwowane od końca lipca

Pomór ryb w Odrze obserwowany jest od końca lipca na odcinku od Oławy w dół rzeki. Przyczyna tego zjawiska wciąż jest nieznana.



Winnych skażenia Odry nie będzie

W związku z sytuacją na rzece premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacę i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.