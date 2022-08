- To może oznaczać, że pewna ilość toksyn była już wcześniej, ale nie było ich na tyle, by doszło do masowych śnięć - mówił na antenie Polsat News prof. Adam Tański.

Skażenie Odry. Śnięte ryby w Szczecinie

Jak przekazał ichtiolog, we wtorek w Szczecinie również stwierdzono obecność śniętych ryb. - Na szczęście nie ma ich takiej ilości, jak było to na wysokości Widuchowej, ale te ryby się pojawiają - tłumaczył.

- Jesteśmy codziennie na wodzie. Widzimy z jakim trudem wolontariusze, żołnierze, strażacy, szereg ludzi, którzy są związani z tą rzeką, wyławiają te śnięte ryby. Ale na ich miejsce pojawiają się kolejne - dodał prof. Tański.

Ichtiolog zaznaczył przy tym, że toksyny, które doprowadziły do obumarcia ryb w Odrze, zabijają organizmy powoli. - Nie jest tak, że wszystkie ryby giną od razu. Część zostaje wyłowiona, a później pojawiają się kolejne - podkreślił.

- Być może te ryby, które wyławiamy dzisiaj, to ryby, które zginęły kilka kilometrów wyżej w górę Odry - dodał.

Profesor Tański był pytany m.in. o zabezpieczenia w postaci zapór na Odrze. Jak podkreślił, w zalewie wyławianie śniętych ryb "będzie o wiele trudniejsze".

Skażenie Odry. "Skala śnięć jest niewyobrażalna"

- Mamy też do czynienia z cofką, co powoduje, że te ryby bardzo powoli płyną i woda miesza się bardzo powoli i powoduje zahamowanie ich spływu - mówił Tański. Dodał również, że czynnikiem utrudniającym jest również przyspieszony rozkład ryb w wyniku wysokich temperatur.

- Niektóre martwe ryby, które widziałem na Odrze w Gryfinie, były w takim stadium rozkładu, że przelewałyby się przez zwykły podbierak - opisywał w Polsat News prof. Adam Tański.

Jednocześnie ichtiolog nie był w stanie określić, z jakiej skali katastrofą ekologiczną mamy do czynienia. - Pozbyliśmy się części filtratorów, bo one też umierają. Ten stan się pogarsza - mówił.

- Ta skala śnięć jest niewyobrażalna. Jeszcze nigdy nie słyszałem, by na tak dużym odcinku dochodziło do katastrofy. Nie ma naukowca, który może wyznaczyć datę w kalendarzu, ale jeżeli zginą w odrze sumy dochodzące do 200 centymetrów, to jest to przynajmniej 20 lat na odbudowę flory - tłumaczył.

O pojawieniu się pierwszych śniących ryb w Zalewie Szczecińskim niemieckie media informowały już w sobotę 13 sierpnia.