- Liczę na to, że zostanie to wyjaśnione, bo jak sam patrzyłem na wyniki tych komisji obwodowych, to w przeszłości takich przypadków nigdy nie mieliśmy - stwierdził.

"Jeśli widzicie nieprawidłowości - zgłaszajcie je na stronie protestwyborczy2025.pl, a my zwrócimy się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby każdy z tych przypadków wyjaśniła" - napisała na portalu X.

Do sprawy odniosła się też PKW, twierdząc, że to nie do niej, a do Sądu Najwyższego należy na tym etapie rozpatrywanie wyników. "Obecnie wyniki głosowania w obwodowych komisjach wyborczych mogą zostać zweryfikowane wyłącznie przez Sąd Najwyższy, po złożonych protestach wyborczych" - powiedział Onetowi rzecznik Marcin Chmielnicki.