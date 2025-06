W rozmowie z Telewizją Republika odniósł się m.in. do wystąpienia Donalda Tuska , który stwierdził, że jeśli prezydent nie będzie chciał współpracować z rządem, ten i tak będzie działać. Nawrocki przyznał, że zaniepokoiły go te słowa .

Zapytany o pierwsze słowa, jakie skieruje do szefa rządu, stwierdził, że będą one brzmieć: "do zobaczenia". - Musi się nastawić premier Tusk na to, że będzie miał silny odpór z Pałacu Prezydenckiego - wskazał Nawrocki.