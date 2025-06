Nawiązała w nim do sytuacji, która miała w czterech komisjach wyborczych , gdzie w pierwszej turze głosowania to Trzaskowski otrzymał znacznie wyższy wynik niż Nawrocki , a w drugiej turze - sytuacja zmieniła się na korzyść kandydata wspieranego przez PiS.

"Jeśli widzicie nieprawidłowości - zgłaszajcie je na stronie http://protestwyborczy2025.pl a my zwrócimy się do Państwowej Komisji Wyborczej , aby każdy z tych przypadków wyjaśniła" - zapowiedziała.

Do potencjalnych nieprawidłowości w komisjach wyborczych zdawał się nawiązywać również poseł Roman Giertych , który w czwartek ogłosił, że wstępuje do PO.

"Wiecie po co kandydował Jakubiak, Stanowski i inny plankton? Aby dawać kandydatów do komisji wyborczych . W jednej komisji w Krakowie , gdzie przewodniczącym był gość od Stanowskiego w drugiej turze Nawrocki dostał trzy razy więcej głosów niż w pierwszej, a Trzaskowskiemu nic nie wzrosło. Cuda!" - stwierdził w serwisie X.

Wśród nich jest także skarga dotycząca " manipulacji telepatycznej w postaci zniechęcania przy użyciu telepatii do wzięcia udziału w wyborach i głosowania na kandydata Rafała Trzaskowskiego, co skutkowało dalej fałszywymi wynikami wyborów". W następnym wskazano, że "organy wyborcze nie przeszły lustracji ".

Przypomnijmy, że protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP można wnosić na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą . Wcześniejsze złożenie protestu będzie nieskuteczne, SN pozostawi go bez dalszego biegu.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych , na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, SN w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP - musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości.

Jest kilka możliwych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego w sprawie protestu wyborczego. Może on być pozostawiony bez dalszego biegu, co może się zdarzyć, jeśli protest nie spełni wymogów formalnych lub gdy nie przedstawi się w nim powodów, na których opierają się zarzuty. SN pozostawia bez dalszego biegu także protest dotyczący sprawy, co do której Kodeks wyborczy przewiduje możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej.