"KRRiT nałożyła na TV Republika karę w wysokości 40 tys. złotych za przekroczenie granic wolności słowa" - poinformował w mediach społecznościowych Adam Bodnar , dodając że to efekt podjętych przez niego działań.

Minister sprawiedliwości wskazał, że decyzja Rady dotyczy słów, które padły podczas jednego z programów na antenie medium. "(...) prowadzący nie tylko nie zareagował na wypowiedź znieważającą i obrażającą urzędników państwowych, ale wręcz wyraził zrozumienie dla 'emocji' osoby nawołującej do przemocy " - stwierdził.

Bodnar wskazał, że "nie może być zgody na nawoływanie do przemocy wobec kogokolwiek". Dodał, że redakcje ponoszą odpowiedzialność za to, "co dzieje się w ich programach" i powinny reagować na wypowiedzi, takie jak ta, przezeń zaskarżona.