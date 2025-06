Były szef CBA doprowadzony przed komisję śledczą. Zeznaje w sprawie Pegasusa

W następnych minutach doszło do potyczki słownej między byłym szefem CBA i przewodniczącą Sroką. - Proszę nie krzyczeć - mówiła poseł Trzeciej Drogi. - Nie mogę powiedzieć dwóch zdań, żeby pani przewodnicząca mi nie przerwała - tłumaczył Bejda i dodał: - Ja się was nie boję i będę odpowiadał na pytania .

Po kilkunastu minutach głos zabrał poseł Tomasz Trela. - Pan absolutnie nie odnosi się do meritum sprawy. Dlatego ja wnioskuję, żeby komisja przeszła do zadawania pytań - zaproponował. Wniosek poddano pod głosowanie. - Traktuję to jako skandal - odparł Bejda. W dyskusję włączył się również poseł Przemysław Wipler, wskazując, że nie można odebrać świadkowi prawa do swobodnej wypowiedzi.