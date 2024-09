Zdaniem byłego lidera Nowoczesnej "wybory prezydenckie są też ważne pod względem prezentacji programu". - A w drugiej turze popieramy kandydata rządu koalicyjnego, który do niej przejdzie, a może się okazać, że do drugiej tury przejdą dwaj kandydaci z obecnej koalicji rządzącej. To by była walka na programy - mówił dalej.

