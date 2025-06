Joanna Mucha w przeszłości była członkiem PO, od 2011 do 2013 ministrem sportu w rządzie Donalda Tuska . W późniejszych latach dołączyła do zespołu Szymona Hołowni, po wyborach w 2023 została wiceministrem edukacji.

Mucha zaznacza, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło "strategiczną analizę" pożądanych cech kandydata na prezydenta. "Miał on być osobą, której nie da się powiązać z rządem PiS i miał być tym, na którego w drugiej turze zagłosują wyborcy Mentzena " - wskazuje.

Według Muchy w PO panuje przekonanie, że "im to zwycięstwo się po prostu należy". W swoim wpisie zaznaczyła, że to cytat za anonimowym przedstawicielem sztabu. Wiceminister stwierdza też, że w takim przekonaniu PO wspierają prawie wszystkie media.

Co więcej, wiceszefowa Polski 2050 podkreśla, że prawybory w Koalicji Obywatelskiej były "pozorne i zorganizowane wyłącznie po to, żeby nie można było powiedzieć, że Trzaskowski jest kandydatem Tuska".

Wśród wad wskazanego przez partię kandydata wskazuje poglądy liberalne, które podziela "co najwyżej jedna trzecia społeczeństwa", przesunięcie sceny politycznej na prawo, wcześniejszą porażkę Trzaskowskiego w 2020 i krytyczne oceny wobec rządu.

"Platformie to nie przeszkadza. Platforma da Wam kandydata niewybieralnego i będzie się dziwiła, że go nie wybraliście" - komentuje Mucha. "Lubię i cenię Rafała, głosowałam na niego w drugiej turze i uważam, że byłby dobrym prezydentem. Ale nigdy nie był i nigdy nie będzie dobrym kandydatem na prezydenta" - dodaje.

Ponadto wiceminister zauważa, że w sztabie Karola Nawrockiego znaleźli się ludzie, którzy w przeszłości wygrywali wybory. "Platforma wzięła do sztabu tych, co zawsze. Ludzi, którzy przegrali wszystkie kampanie, które robili, również tę w 2023 roku. W 2023 roku Platforma przegrała z PiS-em. Platforma ostatni raz wygrała duże wybory w 2011 roku" - podkreśla wiceminister.

Dodaje, że "wyjście poza bańkę" to przygotowanie oferty politycznej dla ludzi i to bardziej skomplikowane niż wyłącznie efekt programu 800 plus.