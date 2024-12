Trzaskowski to "niezależny" kandydat łączący Polaków

- Rafał Trzaskowski jest kandydatem niezależnym i obywatelskim - podkreślił podczas przemówienia Donald Tusk i dodał, że swoją kandydaturę Trzaskowski wywalczył w prawyborach , co daje mu silny mandat.

- Od dzisiaj jesteś kandydatem całej Polski, nie tej czy innej partii - zaznaczył premier i dodał, że niezbędna jest współpraca ze wszystkimi obywatelami, a Rafał Trzaskowski to "człowiek, który ma to we krwi". Donald Tusk przyznał też, że w przeszłości Trzaskowski wielokrotnie wykazał się niezależnością, także wobec jego opinii.