Pożar kamienicy w Poznaniu. Jest ruch prokuratury

Pożar kamienicy w Poznaniu. Prokuratura wszczęła śledztwo

Art. 163 § 1 pkt 1 brzmi: "Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: 1)pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 ", a art. 163 § 3 k.k.: "Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15 ".

W komunikacie prokuratury powiadomiono, że ze wstępnych ustaleń wynika, że w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło do pożaru, a następnie wybuchu.

"Wezwana została straż pożarna, a mieszkańcy kamienicy ewakuowani. Podczas akcji gaśniczej doszło do wybuchu. Niestety dwóch uczestniczących w niej strażaków zginęło. Obrażenia ciała w wyniku zdarzenia doznało 11 strażaków oraz trzy osoby cywilne" - podaje prokuratura.

Prokuratura: Kluczowe będzie uzyskanie opinii z zakresu pożarnictwa

"W toku śledztwa zostaną przeprowadzone czynności procesowe zmierzające do ustalenia przyczyny powstania pożaru , a także określenia jego przebiegu i rozmiaru wyrządzonych przez niego szkód. Kluczowe w tej sprawie będzie uzyskanie opinii z zakresu pożarnictwa" - przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Pożar kamienicy. "Mamy katastrofę budowlaną, wewnątrz runęły stropy"

- Działania dogaszające muszą być wykonywane z odległości. Określenie kiedy zakończą się działania jest dość trudne, bo musimy współdziałać z nadzorem budowlanym - podkreślił na konferencji prasowej zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Wiśniewski dodając, że akcja z udziałem strażaków potrwa najprawdopodobniej do samego końca działania służb.

Ponadto zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Wielkopolsce nadmienił, że nie ma informacji o tym, aby ktokolwiek pozostał jeszcze w środku. - Wewnątrz runęły stropy, mamy do czynienia ze starą konstrukcją kamienicy (...) w tej chwili ściany zewnętrzne nie są niczym związane, może dojść do tragedii, dlatego odcinek ulicy jest zamknięty - mówił, odnosząc się do stanu konstrukcji.