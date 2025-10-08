- Do interwencji policji wobec agresywnego mężczyzny doszło we wtorek przed godz. 22 w miejscowości Śliwniki, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego - powiedziała Interii oficer prasowa lokalnej policji asp. Ewa Golińska-Jurasz.

Policjanci zostali zawiadomieni przez straż pożarną, która była na miejscu z powodu pożaru budynku mieszkalnego, garażu i samochodu.

- Istniało też podejrzenie, że mężczyzna może mieć broń - poinformowała oficer prasowa.

Śliwniki. Postrzelił żonę i podpalił posesję. Policja zatrzymała 62-latka

62-letni właściciel posesji został zatrzymany. - Gdy przyjechali policjanci mężczyzna był spokojny, ale badanie trzeźwości wykazało, że jest pod wpływem alkoholu - wyjaśniła Golińska-Jurasz.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że przed pożarem na miejscu doszło do awantury domowej, a mężczyzna postrzelił swoją żonę z broni czarnoprochowej.

Kobieta została ranna. Pomocy udzielił jej członek rodziny.

- Mężczyzna, po tym jak postrzelił żonę, miał rozlać substancję łatwopalną na terenie posesji i wzniecił pożar - przekazała policjantka. Jak dodała, ogień objął dom, pomieszczenie gospodarcze i zaparkowany w pobliżu samochód.

Policjanci podczas przeszukania posesji zabezpieczyli broń. Były to dwa pistolety czarnoprochowe oraz trzy wiatrówki.

- Służby przeprowadziły oględziny na posesji, zabezpieczono ślady i nagrania z kamery monitoringu - powiedziała oficer prasowa.

- Na miejscu zjawił się też prokurator. 62-latek przebywa w areszcie i jest do dyspozycji śledczych - podsumowała policjantka.

"Szantaż nie jest najlepszą metodą". Minister wprost o sytuacji Polski 2050 Polsat News Polsat News