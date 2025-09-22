Tragedia w Knurowie. 80-latka nie żyje, jej mąż ranny. Policja miała zatrzymać córkę

W jednym z mieszkań w Knurowie (woj. śląskie) odnaleziono ciało 80-letniej kobiety. Oprócz niej w mieszkaniu był również jej ranny mąż. Policja poinformowała, że w związku ze sprawą zatrzymano 52-letnią krewną małżeństwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że była to ich córka.

Morderstwo w Knurowie. Zatrzymano córkę małżeństwa
Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. - Około godziny 4 rano dyżurny policji odebrał zgłoszenie dotyczące zakłócania spokoju w jednym z mieszkań na terenie Knurowa - poinformowała nadkom. Marzena Szwed z KMP w Gliwicach.

    - Z przekazanych informacji wynikało, że w lokalu może dochodzić do kłótni - dodała policjantka.

    Na miejsce wysłano policjantów. Po wejściu do środka funkcjonariusze odnaleźli zwłoki 80-letniej kobiety z widocznymi obrażeniami ciała.

    Morderstwo w Knurowie. Zatrzymano córkę małżeństwa

    W mieszkaniu był również 82-letni mąż ofiary, który był ranny. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

      Nadkom. Szwed przekazała, że w związku ze sprawą zatrzymano 52-letnią kobietę spokrewnioną z pokrzywdzonymi, która również przebywała w lokalu.

      Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Interia wynika, że była to córka małżeństwa.

      Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

