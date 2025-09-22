W skrócie W Knurowie odnaleziono ciało 80-letniej kobiety oraz rannego 82-letniego mężczyznę.

Policja zatrzymała 52-letnią krewną małżeństwa, z nieoficjalnych informacji wynika, że to ich córka.

Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają policja i prokuratura.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. - Około godziny 4 rano dyżurny policji odebrał zgłoszenie dotyczące zakłócania spokoju w jednym z mieszkań na terenie Knurowa - poinformowała nadkom. Marzena Szwed z KMP w Gliwicach.

- Z przekazanych informacji wynikało, że w lokalu może dochodzić do kłótni - dodała policjantka.

Na miejsce wysłano policjantów. Po wejściu do środka funkcjonariusze odnaleźli zwłoki 80-letniej kobiety z widocznymi obrażeniami ciała.

Morderstwo w Knurowie. Zatrzymano córkę małżeństwa

W mieszkaniu był również 82-letni mąż ofiary, który był ranny. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Nadkom. Szwed przekazała, że w związku ze sprawą zatrzymano 52-letnią kobietę spokrewnioną z pokrzywdzonymi, która również przebywała w lokalu.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Interia wynika, że była to córka małżeństwa.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Edukacja zdrowotna -ostatnie dni na podjęcie decyzji Polsat News