Zbrodnia w Starej Wsi. Odnaleziono ciało podejrzanego 57-latka

"Policjanci znaleźli ciało poszukiwanego 57-latka" - podano w komunikacie we wtorek po godz. 21. Małopolska Policja wkrótce ma przedstawić więcej informacji na specjalnym briefingu.

57-letni mężczyzna był poszukiwany przez służby od 27 czerwca, kiedy to doszło do strzelaniny w Starej Wsi. Podejrzany miał otworzyć ogień do członków swojej rodziny - 26-letniej córki, 31-letniego zięcia i 72-letniej teściowej.