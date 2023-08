"Zabawa na całego". Impreza z Bayer Full u o. Rydzyka

O. Rydzyk: Módlmy się, żebyśmy wszyscy Polacy byli mądrzy, a zwłaszcza teraz przed wyborami

- Módlmy się za ojczyznę, o pokój w ojczyźnie, o to, żebyśmy wszyscy Polacy byli mądrzy, a teraz zwłaszcza przed wyborami (...) jeżeli ktoś popełnia błędy, to jeden mniejszy, drugi większe. Jakbym miał złodzieja i bandytę, to bym wybierał złodzieja. To żadna aluzja - powiedział, wywołując brawa wśród obecnych.