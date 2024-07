Zawartość kapsuły czasu z 1865 roku została zaprezentowana w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu . To list podpisany przez trzech sąsiadów z ulicy Nożowniczej oraz egzemplarz gazety "Breslauer Zeitung". Kapsuła została odkryta w połowie lat dziewięćdziesiątych , gdy na ul. Nożowniczej trwały badania archeologiczne. Badacze nie zorientowali się wtedy jednak, że metalowa tuba ma zawartość.

Znalezisko trafiło do muzeum i dopiero po latach okazało się, że w środku jest papier . - Najpierw musieliśmy tę kapsułę zdezynfekować, a później bardzo dokładnie zastanowić się, co możemy tutaj zrobić, żeby nie uszkodzić tych delikatnych papierów - powiedziała Katarzyna Kroczak , główny konserwator zbiorów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Wrocław. Zabytek w muzeum skrywał tajemnicę. To była kapsuła czasu

Tuba wraz z zawartością trafiła do muzealnej gabloty. To pamiątka po jednym z ostatnich remontów średniowiecznego systemu zaopatrywania miasta w wodę. Kilka lat po zdeponowaniu kapsuły we Wrocławiu zaczęto budowę nowocześniejszego systemu wodociągów.