Kontrowersyjna praca zdewastowana. "Nie spodziewaliśmy się..."

Przy ul. Szewskiej we Wrocławiu we wtorek 18 czerwca otwarto wystawę "Frenezja i niepodległość" w ramach Przeglądu Sztuki Surival. Kontrowersje wzbudziła praca autorstwa Anny Grzymały zatytułowana "Zdejmij mundur, przeproś matkę 2" . Plakat przedstawia nagiego mężczyznę, który klęczy i płacze przed kobietą. W tle widać mundur straży granicznej.

Wrocław. Kontrowersyjna praca zdewastowana. "Nie ma mojej zgody"

Prace zaprezentowane we Wrocławiu skrytykował dziennikarz Krzysztof Stanowski. - Publiczne pieniądze zaczęły służyć do tego, aby propagować sztukę, która obraża polskich funkcjonariuszy, polskie służby mundurowe pracujące na granicy z Białorusią - mówi w nagraniu opublikowanym na Kanale Zero. Zaapelował również o reakcję do prezydenta Jacka Sutryka .

Sutryk podkreślił, że "przestrzeń publiczna należy do mieszkańców", a to co się w niej pojawia powinno "inspirować do rozmów, ale nie do animozji".