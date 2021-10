Olsztynek: Droga krajowa zablokowana po śmiertelnym wypadku

W pobliżu zjazdu do miejscowości Olsztynek doszło do zderzenia golfa i bmw. Kierowca jednego z aut zginął na miejscu. Drugi został przetransportowany do szpitala.​

Zdjęcie Wypadek na drodze S51 / KMP Olsztyn / materiały prasowe