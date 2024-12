W związku ze zdarzeniem nidziccy policjanci zatrzymali trzy osoby. Jak relacjonują, jeden z nich - 18-latek - przyznał się zabójstwa 47-latka, a następnie wrzucenia jego ciała do zbiornika retencyjnego. Usłyszał on zarzut. Drugi z mężczyzn to osoba, która zawiadomiła policję.

Tragedia w Wigilię. 47-latek nie żyje

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna zapytał siedzących przy zbiorniku retencyjnym młodych ludzi, co tam robią. To zdenerwowało Gabriela A. do tego stopnia, że zaatakował Andrzeja B., pobił, a następnie wrzucił do stawu, upewniając się, że mężczyzna utonął.