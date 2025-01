W czasie swojego przemówienia Zełenski wyliczał najważniejsze wydarzenia minionego roku, m.in. sukcesy ukraińskich sportowców, rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE czy powrót 189 jeńców wojennych do kraju. Podziękował także za dotychczasowe wsparcie wszystkim sojusznikom Ukrainy , szczególnie USA.

Prezydent Ukrainy dziękuje za wsparcie i ostrzega przed Rosją

- We wszystkich rozmowach z kongresmenami, senatorami, zwykłymi Amerykanami, ze wszystkimi, którzy nas wspierają w USA, Europie, na świecie - w tych wielu i różnych rozmowach zawsze była jedność w najważniejszej sprawie: Putin nie może wygrać. Ukraina zwycięży - wspominał prezydent, zapewniając, że Ukraina wejdzie do Unii, a w końcu także do NATO .

- Musimy zrobić wszystko, żeby Rosja nie weszła do Europy - jej czołgi, jej rakiety i zło, które z pewnością rozprzestrzeni, jeżeli Ukraina nie wytrwa. Jeśli dziś Rosja ściska wam dłoń, nie oznacza to, że jutro nie zacznie was tą samą ręką zabijać. Ponieważ Rosjanie boją się tego, co wolne. Tego, czego nie znają. Boją się wolności. Urodzili się pod rządami Putina, chodzili do szkoły pod rządami Putina, służyli pod rządami Putina i umierają za jego chore idee - mówił Zełenski.