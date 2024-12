AP: Ukraińcy mogą stracić zajęte terytoria obwodu kurskiego

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że ma nadzieję, iż kontrola nad obwodem kurskim pomoże zmusić Rosję do negocjacji w sprawie zakończenia wojny. Jednak pięciu anonimowych ukraińskich i zachodnich urzędników w Kijowie , powiedziało AP, że obawiają się, iż gra Zełenskiego osłabi całą 1000-kilometrową linię frontu , prowadząc do utraty cennych pozycji na wschodzie.

Inny dowódca powiedział agencji, że niektóre rozkazy, które otrzymują jego podwładni, nie są prawdziwe. - Nie rozumieją, gdzie jest wróg, a gdzie my jesteśmy i co kontrolujemy. Nie rozumieją, gdzie jest nasza strona, a gdzie wroga. Co jest pod naszą kontrolą, a co nie. Nie rozumieją sytuacji operacyjnej, więc działamy według własnego uznania - tłumaczył.