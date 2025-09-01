Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Putin o porozumieniu z Trumpem. Nowe deklaracje rosyjskiego przywódcy

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

- Porozumienia osiągnięte podczas szczytu na Alasce z prezydentem USA Donaldem Trumpem otwierają drogę do pokoju na Ukrainie - stwierdził Władimir Putin. Zdaniem rosyjskiego przywódcy "trzeba zająć się podstawowymi przyczynami kryzysu". Przy okazji dyktator powtórzył rozpowszechniane od lat propagandowe tezy, jakoby za wybuch wojny odpowiadał Zachód.

Władimir Putin na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Władimir Putin na szczycie Szanghajskiej Organizacji WspółpracyAlexander KAZAKOV / POOLAFP

W skrócie

  • Putin po spotkaniu z Trumpem na Alasce twierdzi, że osiągnięto porozumienia otwierające drogę do pokoju na Ukrainie.
  • Rosyjski prezydent powtarza propagandowe tezy o winie Zachodu oraz podkreśla zaangażowanie Chin i Indii w rozwiązanie kryzysu.
  • Spotkanie Trump-Putin nie przyniosło dotychczas bezpośredniego dialogu Rosji z Ukrainą, mimo zapowiedzi rozmów z prezydentem Zełenskim.
Władimir Putin oświadczył, że "porozumienia" osiągnięte podczas szczytu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sierpniu na Alasce "otwierają drogę do znalezienia rozwiązania kryzysu na Ukrainie".

- W związku z tym wysoko cenimy wysiłki i propozycje Chin i Indii, mające na celu ułatwienie rozwiązania kryzysu ukraińskiego - powiedział Władimir Putin na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tianjin.

- Chciałbym również zauważyć, że porozumienia osiągnięte podczas niedawnego spotkania Rosji i USA na Alasce, mam nadzieję, również przyczynią się do osiągnięcia tego celu - stwierdził rosyjski przywódca.

Putin oznajmił, że omówił z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i innymi liderami "wynik szczytu" z Trumpem.

"Rosja przestrzega zasady". Kuriozalne słowa Władimira Putina

Putin stwierdził też - komentując sytuację w Ukrainie - że Rosja "przestrzega zasady, zgodnie z którą żaden kraj nie może zapewnić sobie bezpieczeństwa kosztem innego".

Dyktator stwierdził, że "trzeba zająć się podstawowymi przyczynami kryzysu na Ukrainie i ustalić równowagę bezpieczeństwa".

    Putin, powtarzając stanowisko Moskwy, oświadczył, że "kryzys na Ukrainie nie powstał w wyniku inwazji, lecz w wyniku zamachu stanu w Kijowie, wspieranego przez zachodnich sojuszników Ukrainy".

    Zdaniem prezydenta Rosji "próby wciągnięcia" Ukrainy do NATO przez Zachód są jedną z przyczyn wojny w Ukrainie.

    Spotkanie Trump - Putin na Alasce. Deklaracje rosyjskiego przywódcy

    Po spotkaniu z Trumpem na Alasce 15 sierpnia przywódca Rosji deklarował, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jednak dotychczas do rozmowy obu liderów nie doszło.

    W dwudniowym szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy - organizacji, której głównym celem jest promowanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, polityki, gospodarki i kultury, biorą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych.

