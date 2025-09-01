W skrócie Putin po spotkaniu z Trumpem na Alasce twierdzi, że osiągnięto porozumienia otwierające drogę do pokoju na Ukrainie.

Rosyjski prezydent powtarza propagandowe tezy o winie Zachodu oraz podkreśla zaangażowanie Chin i Indii w rozwiązanie kryzysu.

Spotkanie Trump-Putin nie przyniosło dotychczas bezpośredniego dialogu Rosji z Ukrainą, mimo zapowiedzi rozmów z prezydentem Zełenskim.

Władimir Putin oświadczył, że "porozumienia" osiągnięte podczas szczytu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sierpniu na Alasce "otwierają drogę do znalezienia rozwiązania kryzysu na Ukrainie".

- W związku z tym wysoko cenimy wysiłki i propozycje Chin i Indii, mające na celu ułatwienie rozwiązania kryzysu ukraińskiego - powiedział Władimir Putin na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tianjin.

- Chciałbym również zauważyć, że porozumienia osiągnięte podczas niedawnego spotkania Rosji i USA na Alasce, mam nadzieję, również przyczynią się do osiągnięcia tego celu - stwierdził rosyjski przywódca.

Putin oznajmił, że omówił z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i innymi liderami "wynik szczytu" z Trumpem.

"Rosja przestrzega zasady". Kuriozalne słowa Władimira Putina

Putin stwierdził też - komentując sytuację w Ukrainie - że Rosja "przestrzega zasady, zgodnie z którą żaden kraj nie może zapewnić sobie bezpieczeństwa kosztem innego".

Dyktator stwierdził, że "trzeba zająć się podstawowymi przyczynami kryzysu na Ukrainie i ustalić równowagę bezpieczeństwa".

Putin, powtarzając stanowisko Moskwy, oświadczył, że "kryzys na Ukrainie nie powstał w wyniku inwazji, lecz w wyniku zamachu stanu w Kijowie, wspieranego przez zachodnich sojuszników Ukrainy".

Zdaniem prezydenta Rosji "próby wciągnięcia" Ukrainy do NATO przez Zachód są jedną z przyczyn wojny w Ukrainie.

Spotkanie Trump - Putin na Alasce. Deklaracje rosyjskiego przywódcy

Po spotkaniu z Trumpem na Alasce 15 sierpnia przywódca Rosji deklarował, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jednak dotychczas do rozmowy obu liderów nie doszło.

W dwudniowym szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy - organizacji, której głównym celem jest promowanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, polityki, gospodarki i kultury, biorą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych.

