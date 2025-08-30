Ukraina Rosja
Strzelanina we Lwowie. Nie żyje ukraiński poseł Andrij Parubij

Na ulicach Lwowa zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija. Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje bliskim ofiary. "W śledztwie i poszukiwaniach zabójcy biorą udział wszystkie niezbędne siły i środki" - przekazał ukraiński przywódca.

Informację o strzelaninie we lwowskiej dzielnicy Sychów podała lokalna policja. Andrij Parubij zmarł na miejscu w wyniku odniesionych ran.

"Obwód lwowski poszukuje sprawcy strzelaniny, który zabił byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. W sprawę zaangażowane są wszystkie odpowiednie służby. Ofiara zmarła przed przybyciem lekarzy" - napisał na Telegramie szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki.

"Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko i prokurator generalny Rusłan Krawczenko poinformowali właśnie o pierwszych znanych okolicznościach makabrycznego morderstwa we Lwowie. Andrij Parubij zginął. Składam kondolencje jego rodzinie i bliskim" - napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski.

"W śledztwie i poszukiwaniach zabójcy biorą udział wszystkie niezbędne siły i środki" - dodał ukraiński przywódca.

    Lwów. Nie żyje Andrij Parubij. Był ukraińskim posłem do Rady Najwyższej

    Andrij Parubij miał 54 lata, początkowo był radnym miejskim we Lwowie (lata 1994-1998), następnie zaangażował się w protesty pomarańczowej rewolucji w 2004 roku.

    W 2007 roku po raz pierwszy uzyskał mandat posła do Rady Najwyższej Ukrainy, pięć lat później uzyskał reelekcję, startując z listy partii Batkiwszczyna Julii Tymoszenko.

    Po protestach na Majdanie na przełomie 2013 i 2014 roku oraz ucieczce prezydenta Wiktora Janukowycza został mianowany sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. W latach 2016-2019 Parubij był przewodniczącym Rady Najwyższej.

    Tragiczne doniesienia skomentował mer Lwowa. "Dziś najważniejsze jest, aby organy ścigania znalazły zabójcę i ustaliły wszystkie okoliczności. To jest kwestia bezpieczeństwa w kraju ogarniętym wojną, gdzie, jak widzimy, nie ma absolutnie bezpiecznych miejsc" - przekazał Andrij Sadowy.

