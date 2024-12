Siły pokojowe w Ukrainie? Zełenski: Niektórzy przywódcy są "za"

Według prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełenskiego trwają obecnie konsultacje w sprawie wysłania sił pokojowych do Ukrainy. W rozmowach ma pomagać prezydent Francji Emmanuel Macron. - Rozmawialiśmy z Emmanuelem o jego dawnym pomyśle. Popieramy ten pomysł na wzmocnienie Ukrainy - powiedział na konferencji prasowej Zełenski, odnosząc się do idei wysłania sił pokojowych do Ukrainy.