"Ważne, by ktoś zmusił Zełenskiego". Kreml o bezprecedensowych wydarzeniach

- To bardzo ważne, by ktoś zmusił Zełeńskiego do zmiany stanowiska i szukania pokoju - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Putin jest świadomy, co wydarzyło się w Gabinecie Owalnym - dodał, nawiązując do piątkowej awantury w USA między prezydentem Donaldem Trumpem, wiceprezydentem J.D. Vancem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.