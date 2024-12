"Uważa, że to interesujące, głupek". Zełenski reaguje na pomysł Putina

- Niech zaproponują jakiś eksperyment technologiczny, rodzaj pojedynku XXI wieku - mówił Władimir Putin w trakcie czwartkowej konferencji prasowej, podsumowującej miniony rok. - Niech ustalą jakiś cel, w który należy uderzyć, na przykład w Kijowie , skoncentrują tam wszystkie swoje siły obrony powietrznej i przeciwrakietowej, a my uderzymy tam Oresznikiem. I zobaczymy, co się stanie - oświadczył dyktator.

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin chce przeprowadzić "test". Zełenski reaguje

Skandaliczne słowa rosyjskiego przywódcy ostro skrytykował Wołodymyr Zełenski . "Ludzie umierają, a on uważa, że to 'interesujące'. Głupek " - napisał prezydent Ukrainy w serwisie X.

Skandaliczne słowa Putina o wojnie. "Potrzebujesz akcji"

Rosja: Władimir Putin o rozmowach z Donaldem Trumpem. "Jestem gotowy"

- Zapytałeś, co możemy zaoferować, lub co ja mogę zaoferować nowo wybranemu prezydentowi Trumpowi, kiedy się spotkamy - powiedział Putin w odpowiedzi na pytanie Keira Simmonsa ze stacji NBC. - Po pierwsze, nie wiem, kiedy się spotkamy. Ponieważ on nic o tym nie mówił. Nie rozmawiałem z nim w ogóle od ponad czterech lat. Oczywiście, jestem na to gotowy w każdej chwili i będę gotowy na spotkanie, jeśli będzie tego chciał - oznajmił Putin.