Podczas corocznej konferencji z udziałem mediów rosyjski przywódca Władimir Putin został zapytany o to, kiedy rosyjskiej armii uda się wypchnąć siły ukraińskie z obwodu kurskiego w Rosji. - Nie mogę podać konkretnej daty, ale chłopaki tam walczą, na pewno go wyzwolimy - powiedział, dodając, że Rosja posuwa się naprzód i zmierza do osiągnięcia swoich głównych celów.