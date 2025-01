Wołodymyr Zełenski w poniedziałkowym nagraniu odniósł się do ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim.

Wojna w Ukrainie. Zełeński: Rosja straciła 15 tys. żołnierzy w obwodzie kurskim

Ukraińcy weszli do obwodu kurskiego. Działania ofensywne wznowione

Ukraińskie wojska weszły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Jak wtedy wyjaśniało wojsko, celem działań jest zmuszenie Rosjan do przeniesienia części wojsk z Donbasu. Na koniec sierpnia ubiegłego roku Ukraina kontrolowała 1250 km kwadratowych obwodu, w listopadzie po rosyjskiej kontrofensywie, liczba ta spadła do 800.