Ponadto Zełenski wskazał, że obaj liderzy rozmawiali o możliwościach przemysłu obronnego i wspólnej produkcji broni. Ukraina wyraziła gotowość do realizacji bezpośrednich projektów z USA. "To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o drony i powiązane technologie " - skomentował Zełenski.

To pierwsza rozmowa liderów od czasu wstrzymania dostaw amunicji do zestawów przeciwlotniczych dla Kijowa. Doszło do niej po rozmowie Trumpa z Władimirem Putinem, po której prezydenta USA stwierdził, że jest "bardzo zawiedziony" i że "nie dokonał z nim żadnych postępów".