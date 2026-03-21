W skrócie Trzeci Korpus Armijny Ukrainy poinformował o udaremnieniu największej dotychczas próby przełamania frontu przez Rosjan na odcinku Łyman-Borowa.

Rosjanie zaangażowali siły 1. Armii Pancernej i 20. Armii Ogólnowojskowej, atakując jednocześnie na siedmiu kierunkach, jednak ponieśli poważne straty w ludziach i sprzęcie.

Według ukraińskiego komunikatu przeciwnik stracił ponad 400 żołnierzy oraz około 100 jednostek sprzętu, w tym ciężki system miotaczy ognia Sołncepiok, pojazdy opancerzone, czołgi i ponad 160 dronów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Oddziały Rosjan rozpoczęły natarcie 19 marca jednocześnie na siedmiu kierunkach odcinka frontu wzdłuż granicy obwodów charkowskiego, donieckiego i ługańskiego.

"Przeciwnik rozpoczął szturm na siedmiu kierunkach; Trzeci Korpus udaremnił największą próbę zmechanizowanej ofensywy Rosji (...). Rosjanie zaangażowali siły 1. Armii Pancernej i 20. Armii Ogólnowojskowej Federacji Rosyjskiej, jednak zaczęli ponosić straty, nie docierając do linii styczności" - przekazano w opublikowanym w sobotę komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Szturm Rosjan zamienił się porażkę

Rosja rzuciła do ataków ponad pół tysiąca żołnierzy piechoty, 28 jednostek sprzętu pancernego oraz ponad 100 motocykli, lekkie samochody typu buggy i quady.

"W ciągu czterech godzin przygotowane pododdziały 'Trójki' zamieniły szybkie natarcie Rosjan w ogromną porażkę" - podkreślono w ukraińskim komunikacie.

Według Ukraińców przeciwnik stracił około 100 sztuk sprzętu, w tym ciężki system miotaczy ognia Sołncepiok, 11 pojazdów opancerzonych i trzy czołgi. Zniszczono też ponad 160 dronów.

"Przez półtora miesiąca obserwowaliśmy oznaki przygotowań do ofensywy. Rosjanie intensyfikowali uderzenia bombami kierowanymi KAB na nasze przeprawy przez rzekę Oskił, próbując odciąć logistykę. Zaczęli budować własne przeprawy pontonowe i rozminowywać trasy - to jednoznacznie wskazywało na przygotowania do szeroko zakrojonego zmechanizowanego natarcia" - wyjaśniono w komunikacie.

Ukraina udaremniła natarcie. Rosjanie ponieśli liczne straty

- Przygotowywaliśmy się: na różnych kierunkach przećwiczono działania obronne, każda brygada miała własny plan odparcia ataku. Korpus koordynował te działania - i w rezultacie na wszystkich kierunkach uderzenia zostały udaremnione - powiedział dowódca korpusu, generał Andrij Biłecki.

Straty przeciwnika oszacowano na ponad 400 żołnierzy. 288 spośród nich zostało zabitych - podano w komunikacie na Telegramie.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Trzeci Korpus Armijny jest jednostką ukraińskich wojsk lądowych powołaną w 2025 roku. Korpusem dowodzi generał brygady Andrij Biłecki, założyciel i pierwszy dowódca batalionu Azow oraz Trzeciej Brygady Szturmowej.

