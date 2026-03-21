Pożar strzelnicy na Ursynowie. Tragiczny bilans ofiar

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Cztery osoby zginęły w pożarze, do którego doszło w sobotę na warszawskim Ursynowie - potwierdziły Interii służby. Najpierw zapalił się bus stojący obok obiektu, następnie ogień rozprzestrzenił się na budynek remontowanej strzelnicy przy ul. Migdałowej.

Pożar strzelnicy w Warszawie
Pożar strzelnicy w Warszawie

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do policji o godzinie 14.12.

Na nagraniach udostępnianych w sieci widać kłęby gęstego dymu unoszące się nad okolicznymi zabudowaniami.

Jak ustalił portal polsatnews.pl, początkowo informowano o pięciu osobach poszkodowanych.

Pożar na Ursynowie. Na miejscu śmigłowiec LPR

Po godzinie 15 potwierdzono jednak tragiczny bilans zdarzenia. - Cztery osoby nie żyją, dwie osoby zostały poszkodowane, z czego jedną z nich zabrał śmigłowiec LPR - przekazał Interii dyżurny wydziału prasowego KM PSP m.st. Warszawy.

Na miejscu pracują służby, które prowadzą akcję gaśniczą i wyjaśniają okoliczności pożaru.

Nowacka w ''Graffiti'' o 3 proc. podwyżce dla nauczycieli: Wyrównanie inflacyjne i też to sobie trzeba jasno powiedziećPolsat NewsPolsat News

