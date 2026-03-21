W skrócie Na terenie kilku powiatów w województwie podlaskim policjanci odnotowali pięć balonów oraz 10 paczek, a zawartość wielu z nich jest nadal analizowana.

W powiecie łomżyńskim i w miejscowości Mielnik ujawniono 3000 pakunków z papierosami w jednym balonie i jednej paczce.

Policja zaleca, aby w przypadku zauważenia podejrzanego pakunku lub balonu niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy i nie podchodzić do takich przedmiotów.

Jak opisał w rozmowie z Interią młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, paczki owinięte folią oraz balony zostały znalezione na polach na terenie powiatów: łomżyńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, bielskiego i białostockiego.

Policjant podkreślił, że w niektórych przypadkach znajdowane były jedynie balony, w innych same paczki, a w jeszcze kolejnych - i paczki, i balony.

Obecnie nie można z całą pewnością stwierdzić, co dokładnie znajdowało się we wszystkich paczkach, gdyż analiza ich zawartości nadal trwa.

Policjant odniósł jedynie do pojedynczych znalezisk. - W powiecie łomżyńskim i w miejscowości Mielnik znalezione zostały jeden balon i jedna paczka. W tym przypadku policjanci ujawnili 3000 pakunków z papierosami - powiedział mł. asp. Karwacki, dodając, że analiza zawartości pozostałych paczek nadal trwa.

W wydanym komunikacie policja podkreśliła, że w sytuacji zauważenia podejrzanego pakunku lub balonu należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy. Do tego typu przedmiotów nie można samodzielnie podchodzić ani ich dotykać.

W ostatnim czasie nagłaśniane były liczne przypadki ujawnienia po polskiej stronie granicy z Białorusią balonów z przyczepionymi paczkami papierosów. Są one wykorzystywane przez przemytników, aby sprawnie przerzucać nielegalny towar przez granicę, minimalizując ryzyko bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami.

