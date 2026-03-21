W skrócie Amerykańska armia od 28 lutego uderzyła w 8 tysięcy celów w Iranie - ujawnił szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) adm. Brad Cooper.

W sobotę siły USA i Izraela zaatakowały zakład wzbogacania uranu w Natanz, nie powodując radioaktywnego wycieku.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się od nalotów Izraela i USA na Iran, który odpowiedział atakami na Izrael oraz państwa regionu Zatoki Perskiej.

Od 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna z Iranem, armia amerykańska uderzyła w 8 tysięcy celów w tym państwie - poinformował w sobotę w nagraniu wideo szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) adm. Brad Cooper.

- Jak dotąd uderzyliśmy w ponad 8 tysięcy celów, w tym 130 irańskich okrętów, co stanowi największą eliminację marynarki wojennej w ciągu trzech tygodni od czasu II wojny światowej - oznajmił Cooper.

USA atakują Iran. Ujawniono skalę uderzenia

Według admirała armia amerykańska "eliminuje tysiące irańskich rakiet, zaawansowane drony ofensywne i całą irańską marynarkę, którą Irańczycy wykorzystują do nękania międzynarodowego handlu".

- Nasz postęp jest oczywisty - dodał Cooper, podkreślając, że "irańska marynarka nie pływa, ich taktyczne myśliwce nie latają".

- Stracili także zdolność do wystrzeliwania rakiet i dronów w takiej liczbie jak na początku konfliktu - opisał wojskowy USA.

Ponadto amerykańskie siły ograniczyły irańskie możliwości zagrażania swobodnej żegludze przez cieśninę Ormuz. Dowódca powiedział na nagraniu, że amerykańskie siły zrzuciły wcześniej w tym tygodniu bomby penetrujące o masie 5 tys. funtów (około 2,3 tony) na podziemny obiekt w pobliżu irańskiego wybrzeża, w którym składowano uzbrojenie, w tym pociski przeciwokrętowe i mobilne wyrzutnie rakiet.

Wojna w Iranie. USA i Izrael zaatakowały zakład wzbogacania uranu w Natanz

Amerykanie nie poprzestają jedynie na atakach na marynarkę wojenną Iranu. W sobotę siły Stanów Zjednoczonych i Izraela przeprowadziły atak na zakład wzbogacania uranu w Natanz, który jest jednym z głównych kompleksów irańskiego programu nuklearnego.

Według informacji irańskiej agencji informacyjnej Tasnim nie doszło do radioaktywnego wycieku. "Mieszkańcy terytoriów w pobliżu tego miejsca nie byli zagrożeni" - przekazano.

Ośrodek nuklearny w Natanz, położony około 230 km na południe od Teheranu, to jeden z głównych kompleksów irańskiego programu nuklearnego, służący do wzbogacania uranu. Jest on obiektem objętym nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), która została poinformowana o sobotnim incydencie.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran, który odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne - lotniska i instalacje petrochemiczne. Zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Źródło: Reuters

