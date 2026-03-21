Ukraińcy zaatakowali w nocy. Atak na rafinerię naftową w Rosji

Alicja Krause

Ukraińska armia uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Saratowie, która jest jedną z najstarszych w całej Rosji. Do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę. "Uszkodzono instalację do wtórnej przeróbki ropy naftowej oraz pionowy zbiornik RVS-10000" - informują Siły Zbrojne Ukrainy.

Potężny płomień wybuchu w rafinerii naftowej w Rosji; zniszczone budynki i teren przemysłowy widziane z góry
Atak na rafinerię naftową w Rosji. Ukraińcy uderzyli w nocy

  • Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały o nocnym ataku na rafinerię ropy w Saratowie.
  • Uszkodzeniu uległa instalacja do wtórnej przeróbki ropy oraz zbiornik RVS-10000.
  • Ukraińcy zapowiadają kontynuację ataków na ważne obiekty wroga.
Informując o ataku na rafinerię ropy naftowej w Saratowie, Siły Zbrojne Ukrainy przekazały, że uderzenie zostało przeprowadzone w nocy z piątku na sobotę. Jak czytamy, skala wyrządzonych szkód jest nadal ustalana.

Wstępne informacje wskazują na to, że uszkodzono instalację do wtórnej przeróbki ropy naftowej oraz pionowy zbiornik RVS-10000.

Atak na rafinerię naftową w Rosji. Ukraińcy chwalą się efektami

Rafineria w Saratowie jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w całej Rosji. Na rok 2023 wolumen przetworzenia wynosił 4,8 miliona ton.

Marcin Jan Orłowski

    Przedsiębiorstwo zaangażowane jest w zaspokajanie potrzeb rosyjskiej armii. Jak podają Siły Obrony Ukrainy, na miejscu produkuje się paliwa i smary wykorzystywane przez Rosjan w wojnie z Ukrainą.

    Ukraina zapowiada. Ataki na kluczową infrastrukturę będą kontynuowane

    Ukraińcy zapowiadają, że nadal będą atakować "ważne obiekty wroga", aż do końca zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

    "Ciąg dalszy nastąpi! Chwała Ukrainie!" - podsumowały Siły Zbrojne tego kraju.

    Źródła: agencja Reutera, Telegram

    Joanna Mazur
