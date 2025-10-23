W skrócie Premier Belgii Bart De Wever oczekuje wspólnej odpowiedzialności krajów UE za wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy.

Pożyczka reparacyjna dla Ukrainy finansowana z funduszy rosyjskich zablokowanych przez Euroclear w Belgii ma być tematem szczytu UE.

De Wever podkreśla, że decyzje wymagają solidnej podstawy prawnej oraz współudziału wszystkich krajów, by uniknąć ryzyka roszczeń czy odwetu.

Premier Belgii Bart De Wever powiedział przed czwartkowym szczytem UE w Brukseli, że oczekuje uwspólnotowienia odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem rosyjskich zamrożonych aktywów do wsparcia Ukrainy. - Byłbym zaskoczony, gdybyśmy wszystko dziś załatwili, ale cuda już się zdarzały - przyznał.

Pożyczka reparacyjna dla Ukrainy będzie jednym z głównych tematów rozmów unijnych liderów na szczycie. Miałaby ona zostać sfinansowana z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, z których większość jest zarządzana przez izbę rozliczeniową Euroclear, znajdującą się w Belgii.

Wojna w Ukrainie. Pożyczka reparacyjna dla Ukrainy. "To byłby cud"

- To jest krok, który nie został podjęty nigdy w historii, nawet w trakcie II wojny światowej - powiedział dziennikarzom belgijski premier. - Zamrożone aktywa zawsze były zabezpieczone, nigdy nie były tknięte - podkreślił.

- Wciąż patrzymy na podstawę prawną decyzji, która ma zostać podjęta. Nadal jej nie widzieliśmy, a wydaje się, że od tego należy zacząć - zaznaczył De Wever.

Jak powiedział, Belgia postawiła warunki, które do tej pory nie zostały spełnione. Chodzi między innymi o uwspólnotowienie odpowiedzialności.

- Możemy być narażeni na roszczenia na dziesiątki miliardów euro, a może nawet setki miliardów euro. Jeśli więc takie roszczenia się pojawią, musimy być odpowiedzialni razem - oświadczył.

Ukraina otrzyma pożyczkę od UE? "To byłby cud"

De Wever zaznaczył, że jeśli pieniądze w pewnym momencie zostaną wyłożone na stół, to będzie to musiało nastąpić natychmiast. - Każde państwo członkowskie będzie musiało się dołożyć, jeśli to się nie powiedzie - kontynuował.

- Nie jesteśmy jedynym krajem z zablokowanymi rosyjskimi aktywami - dodał premier Belgii. Według niego są inne kraje w Europie i w grupie G7, które posiadają pewne ilości unieruchomionych rosyjskich aktywów.

- Jeśli chcemy je przekazać Ukrainie, musimy zrobić to wszyscy razem. W przeciwnym razie rosyjski odwet może dotknąć tylko Belgię - powiedział polityk.

Pytany o szanse na decyzję na szczycie w czwartek, odparł, że byłby zaskoczony, gdyby wszystko udało się załatwić, ale - jak podkreślił - "cuda już się zdarzały".

