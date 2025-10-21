W skrócie Przywódcy państw Europy oraz Ukraina domagają się zwiększenia presji na Rosję, by osiągnąć pokój.

Trwają prace nad przekazaniem Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów, choć niektóre kraje mają wątpliwości.

Belgia wyraziła sprzeciw wobec transferu tych środków do Ukrainy, obawiając się utraty zaufania do euro.

Wielka Brytania zapowiada gotowość wysłania wojsk do Ukrainy w ramach misji stabilizacyjnej po zakończeniu konfliktu.

"Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Donalda Trumpa, że walki powinny zostać natychmiast przerwane, a obecna linia frontu powinna być punktem wyjścia do negocjacji. Pozostajemy wierni zasadzie, że granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą" - podano w komunikacie opublikowanym przez brytyjski rząd.

Wojna w Ukrainie. Przywódcy zapowiadają w sprawie Rosji. "Musimy zwiększyć presję"

W odezwie podkreślono, jakie kroki trzeba podjąć wobec Rosji. "Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i jej przemysł zbrojeniowy, dopóki Putin nie będzie gotowy do zawarcia pokoju" - czytamy.

W tym kontekście wraca temat zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów. "Opracowujemy środki mające na celu pełne wykorzystanie unieruchomionych aktywów państwowych Rosji, aby Ukraina miała potrzebne jej zasoby" - zaznaczono.

Ta kwestia budziła kontrowersje w Unii Europejskiej, a weto stawiało część państw członkowskich. Belgia opowiedziała się przeciwko wypłacie Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. Szef dyplomacji Maxime Prevot wyjaśnił, że straciłaby na tym reputacja kraju. - Podważyłaby to zaufanie do euro - dodał.

Jak podała agencja Reutera, temat będzie kontynuowany podczas nadchodzącego szczytu Rady Europejskiej. Z kolei w piątek w Londynie ma dojść do spotkania tzw. koalicji chętnych.

Misja stabilizacyjna w Ukrainie. Wielka Brytania zgłasza gotowość

Ponadto Wielka Brytania jest gotowa wysłać do Ukrainy żołnierzy w ramach misji stabilizacyjnej. - Jeśli prezydent Trump zdoła wynegocjować pokój, my będziemy gotowi pomóc w zabezpieczeniu pokoju. Jeśli chodzi o nasze siły zbrojne, już teraz sprawdzam poziom gotowości i przyspieszam przekazanie milionów funtów na przygotowanie do ewentualnego wysłania wojsk do Ukrainy - ogłosił w poniedziałek wieczorem minister obrony John Healey.

Rząd w Londynie może przeznaczyć na ten cel "dobrze ponad" 100 mln funtów - wynika z oświadczenia szefa resortu obrony.

Healey przekazał, że opowiedzenie się Wielkiej Brytanii po stronie Ukrainy doczekało się reakcji Rosji. Moskwa "uznaje Londyn za swojego wroga numer jeden" - zaznaczył.

Źródło: Reuters

