- Wszyscy muszą zrozumieć, że (przejęcie rosyjskich aktywów - red.) nie pozostanie bez odpowiedzi. Rosja oczywiście zareaguje, zabezpieczając swoje interesy i dbając o to, aby osoby zaangażowane w te niezgodne z prawem działania poniosły odpowiedzialność -stwierdził rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Peskow.

- Wiecie, to wszystko przypomina bandę: ktoś stoi na czatach, ktoś rabuje, a ktoś, jak Belgia, krzyczy: "bierzmy wspólną odpowiedzialność" - dodał.

Przejęcie rosyjskich aktywów. Premier Belgii apeluje

Wcześniej na temat przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów wypowiedział się premier Belgii Bart de Wever. Według niego taki krok nie jest konieczny, a sojusznicy Ukrainy mogą się sami złożyć na pomoc finansową dla Kijowa.

De Wever stwierdził również, że chce, by pozostałe państwa UE poinformowały Belgię o rosyjskich aktywach, które same posiadają, a także by zapewniły, że one również poniosą odpowiedzialność za potencjalne przejęcie rosyjskich pieniędzy. - Chcę maksymalnej pewności prawnej, chcę solidarności i chcę transparentności - powiedział.

Belgijski premier zaznaczył, że dotychczas nie uzyskał satysfakcjonujących odpowiedzi od pozostałych państw unijnych, jednak jeśli to nastąpi, to Belgia jest gotowa na przejęcie rosyjskich aktywów.

