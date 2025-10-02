Rosja grozi Zachodowi. "Nie zawahamy się odpowiedzieć"
Rosja zdecydowanie odpowie na potencjalną konfiskatę jej zamrożonych aktywów - poinformował w czwartek Kreml. Wcześniej tego samego dnia premier Belgii Bart de Wever zaapelował do przywódców państw Unii Europejskiej, by dali gwarancje, że częściowo biorą na siebie ryzyko związane z przeznaczeniem rosyjskich pieniędzy na pomoc Ukrainie.
- Wszyscy muszą zrozumieć, że (przejęcie rosyjskich aktywów - red.) nie pozostanie bez odpowiedzi. Rosja oczywiście zareaguje, zabezpieczając swoje interesy i dbając o to, aby osoby zaangażowane w te niezgodne z prawem działania poniosły odpowiedzialność -stwierdził rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Peskow.
- Wiecie, to wszystko przypomina bandę: ktoś stoi na czatach, ktoś rabuje, a ktoś, jak Belgia, krzyczy: "bierzmy wspólną odpowiedzialność" - dodał.
Przejęcie rosyjskich aktywów. Premier Belgii apeluje
Wcześniej na temat przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów wypowiedział się premier Belgii Bart de Wever. Według niego taki krok nie jest konieczny, a sojusznicy Ukrainy mogą się sami złożyć na pomoc finansową dla Kijowa.
De Wever stwierdził również, że chce, by pozostałe państwa UE poinformowały Belgię o rosyjskich aktywach, które same posiadają, a także by zapewniły, że one również poniosą odpowiedzialność za potencjalne przejęcie rosyjskich pieniędzy. - Chcę maksymalnej pewności prawnej, chcę solidarności i chcę transparentności - powiedział.
Belgijski premier zaznaczył, że dotychczas nie uzyskał satysfakcjonujących odpowiedzi od pozostałych państw unijnych, jednak jeśli to nastąpi, to Belgia jest gotowa na przejęcie rosyjskich aktywów.