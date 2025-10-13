W skrócie Ukraiński wywiad donosi o ogromnych stratach po stronie Rosji, które w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 roku sięgnęły ponad 281 tysięcy żołnierzy.

Dane z tajnych rosyjskich dokumentów zostały częściowo zweryfikowane przez niezależne media.

Rosja rekrutuje coraz więcej cudzoziemców z Afryki i Bliskiego Wschodu, aby zapełnić braki kadrowe spowodowane wysokimi stratami.

"Rosja straciła ponad 281 tysięcy żołnierzy tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 roku" - informuje ukraiński wywiad, powołując się na dokument zawierający wyciek tajnych rosyjskich informacji.

W raporcie podano, że 87 tysięcy żołnierzy zginęło, 34 tysięcy zaginęło, 159 tysięcy zostało rannych, a nieco ponad 2 tysiące trafiło do ukraińskiej niewoli.

Wojna w Ukrainie. Gigantyczne straty po rosyjskiej stronie

Weryfikacji tych informacji podjęło się BBC we współpracy z rosyjską Mediazoną. Przedstawicielom mediów udało się potwierdzić dane ponad 134 tysięcy ofiar, mimo że identyfikacja nazwisk to bardzo trudne zadanie. Z tego względu ta liczba jest prawdopodobnie znacznie zaniżona.

Międzynarodowa grupa wywiadowcza Frontelligence Insight stwierdziła, że informacja zawarte w ujawnionym dokumencie wydają się być dość dokładne. "Nasze dane są bardzo zbliżone do tych zawartych w raporcie" - potwierdzono.

Wołodymyr Zełenski: Rosyjskie straty są trzy razy większe niż nasze

Według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku pełnoskalowej wojny w 2022 roku ponad milion rosyjskich żołnierzy zostało zabitych, rannych lub zaginęło. Średnio Rosja traci około 1000 żołnierzy dziennie.

Ukraińcy wskazują także na inny wskaźnik - na jednego zabitego przypada tylko 1,3 rannych. Dla porównania w większości współczesnych wojen stosunek ten wynosi 1 do 3, co, zdaniem UNIAN, świadczy o braku ewakuacji medycznej i całkowitym lekceważeniu życia żołnierzy.

Rosja rozpaczliwie szuka żołnierzy. Rekrutacje w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Według Frontelligence Insight, tylko w pierwszej połowie 2025 roku ponad 650 cudzoziemców z Afryki i Bliskiego Wschodu podpisało kontrakty z rosyjskim Ministerstwem Obrony - dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Wielu z nich jest kuszonych obietnicami pieniędzy i stanowisk "niebojowych".

Analitycy uważają, że Kreml stoi przed dylematem: ogłosić nową falę mobilizacji czy zmierzyć się z niedoborami. Według Frontelligence Insight, tylko w czerwcu 2025 r. Rosja straciła 10 500 żołnierzy.

"Siły rosyjskie wydają się zdolne i chętne do utrzymania takiego wskaźnika strat, pomimo niewielkich postępów taktycznych" - podsumowuje Instytut Studiów nad Wojną.

Źródło: UNIAN, Politico

