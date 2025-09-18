Ukraina Rosja
Rosyjscy oficerowie ginęli w płomieniach. "Dywersja"

Aneta Wasilewska

Oprac.: Aneta Wasilewska

18 oficerów z 35. ogólnowojskowej armii Rosji zginęło na skutek dywersji na terenie tymczasowo okupowanego obwodu zaporoskiego. Na miejscu doszło do pożaru, Rosjanom nie udało się uratować.

Rosyjscy żołnierze (Zdj. ilustracyjne)
Rosyjscy żołnierze (Zdj. ilustracyjne)Ministerstwo Obrony Rosjidomena publiczna

O zdarzeniu powiadomił w mediach społecznościowych ukraiński projekt wywiadu wojskowego "Chcę żyć", odpowiadający za przyjmowanie wniosków o dobrowolne oddanie się do niewoli Rosjan, walczących w Ukrainie.

"18 oficerów z 35. ogólnowojskowej armii Rosji zginęło w wyniku dywersji w obwodzie zaporoskim" - napisano. Jak przekazano, do zdarzenia doszło 30 sierpnia niedaleko Woskresenka w obwodzie zaporoskim.

Rosyjscy oficerowie zginęli w pożarze. "Nie ma dla nich bezpiecznych miejsc"

"Niezidentyfikowani życzliwi podpalili suchą trawę w pobliżu stanowiska dowodzenia 35. ogólnowojskowej armii. Ogień szybko rozprzestrzenił się na pomieszczenia i schrony dowódców" - podano. "Z powodu zadymienia i wypełnienia stanowiska dowodzenia tlenkiem węgla, personel operacyjny sztabu nie mógł się uratować" - dodano.

    We wpisie wymieniono nazwiska 18 zmarłych. "Przypominamy: dla rosyjskich wojsk okupacyjnych na terytorium Ukrainy nie ma bezpiecznych miejsc" - zaznaczono.

    Wojna w Ukrainie. Coraz większe straty wśród Rosjan

    Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) z powodu wojny w Ukrainie liczba ludności może zmniejszyć się w ciągu najbliższych 50 lat o co najmniej 25 proc. "Wojna rozpoczęta przez Rosję jest jedną z głównych przyczyn negatywnych zjawisk demograficznych i odpowiednich prognoz wewnątrz państwa-agresora" - zaznaczono we wpisie w mediach społecznościowych.

    Jak wskazano, Rosja na skutek działań wojennych straciła ponad milion żołnierzy, którzy zostali zabici lub ranni, z czego większość to mężczyźni w wieku od 20 do 35 lat.

    Z czwartkowych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że Rosja straciła w Ukrainie łącznie 1 098 380 osób. 

