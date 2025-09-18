O zdarzeniu powiadomił w mediach społecznościowych ukraiński projekt wywiadu wojskowego "Chcę żyć", odpowiadający za przyjmowanie wniosków o dobrowolne oddanie się do niewoli Rosjan, walczących w Ukrainie.

"18 oficerów z 35. ogólnowojskowej armii Rosji zginęło w wyniku dywersji w obwodzie zaporoskim" - napisano. Jak przekazano, do zdarzenia doszło 30 sierpnia niedaleko Woskresenka w obwodzie zaporoskim.

Rosyjscy oficerowie zginęli w pożarze. "Nie ma dla nich bezpiecznych miejsc"

"Niezidentyfikowani życzliwi podpalili suchą trawę w pobliżu stanowiska dowodzenia 35. ogólnowojskowej armii. Ogień szybko rozprzestrzenił się na pomieszczenia i schrony dowódców" - podano. "Z powodu zadymienia i wypełnienia stanowiska dowodzenia tlenkiem węgla, personel operacyjny sztabu nie mógł się uratować" - dodano.

We wpisie wymieniono nazwiska 18 zmarłych. "Przypominamy: dla rosyjskich wojsk okupacyjnych na terytorium Ukrainy nie ma bezpiecznych miejsc" - zaznaczono.

Wojna w Ukrainie. Coraz większe straty wśród Rosjan

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) z powodu wojny w Ukrainie liczba ludności może zmniejszyć się w ciągu najbliższych 50 lat o co najmniej 25 proc. "Wojna rozpoczęta przez Rosję jest jedną z głównych przyczyn negatywnych zjawisk demograficznych i odpowiednich prognoz wewnątrz państwa-agresora" - zaznaczono we wpisie w mediach społecznościowych.

Jak wskazano, Rosja na skutek działań wojennych straciła ponad milion żołnierzy, którzy zostali zabici lub ranni, z czego większość to mężczyźni w wieku od 20 do 35 lat.

Z czwartkowych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że Rosja straciła w Ukrainie łącznie 1 098 380 osób.

Pytania o to, co zniszczyło dom w Wyrykach. Szef MSZ: Nie mamy jeszcze pełnej wiedzy, co tam spadło Polsat News Polsat News