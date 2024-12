Zmiana prezydenta w Białym Domu zawsze wzbudza zainteresowanie całego świata, ale tym razem to wyjątkowo istotna sprawa dla Ukrainy , która m.in. dzięki wsparciu USA mogła do tej pory bronić się przed Rosją . Teraz pomoc zza oceanu stanęła pod dużym znakiem zapytania, a ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa nie napawają optymizmem. Przed kilkoma dniami prezydent elekt zasugerował w wywiadzie dla NBC News, że za jego rządów Ukraina może otrzymać mniej pomocy.

Koniec pomocy USA? Ukraina ma plan

Marczenko przyznał, że ewentualne zakończenie pomocy z USA stanowi wyzwanie dla broniącej się przed rosyjska agresją Ukrainy. - Co zatem musimy zrobić, aby sprostać temu wyzwaniu? Musimy mieć plan, który pozwoli nam stworzyć warunki niezbędne do współpracy z nową administracją - oznajmił w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Pais".

- Uważam, że musi to być strategia priorytetowa zarówno dla Ukrainy, jak i dla Europy . Zależy nam na budowaniu dobrych relacji. (...) Musimy odpowiednio wykorzystać ten czas i być w stanie negocjować z nową administracją. To strategia numer jeden - tłumaczył.

"Niezbędne negocjacje z USA"

Ukraina potrzebuje nowoczesnej i silnej armii

Marczenko tłumaczył, że jeśli Ukraina w dłuższej perspektywie nie uzyska poważnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu , to będzie musiała stworzyć nowoczesną i silną armię , bo tylko w ten sposób może zapewnić sobie przetrwanie. Jednocześnie podkreślił, że nie jest to możliwe przy wykorzystaniu wyłącznie własnych środków.

Kijów już po zawarciu porozumienia, które doprowadzi do pokoju albo zawieszenia broni i tak będzie potrzebował dużego wsparcia, żeby "odwieść Rosję od choćby myślenia o ewentualnej agresji na Ukrainę". - A żeby mieć tak silną armię, potrzebujemy zaangażowania w dostarczanie potrzebnej broni, aby mieć dostęp do rakiet i nowoczesnych systemów obrony powietrznej do ochrony naszego kraju. Bo w przyszłości może dojść do jakichś ataków ze strony Rosji - powiedział.