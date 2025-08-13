Rosyjski polityk grozi "bronią z Kaliningradu". Wymienia Warszawę i Berlin

W trakcie konferencji LANDEURO w niemieckim Wiesbaden, generał Christopher Donahue, dowódca armii USA w Europie i Afryce, prezentował plany Sojuszu dotyczące m.in. obrony wschodniej flanki NATO.

Wojskowy tłumaczył m.in., że w strategii obronnej Sojuszu jednym z kluczowych miejsc jest obwód królewiecki (ros. Kaliningrad - red.), będący ogromną bazą wojskową Rosjan. Zdaniem generała Donahue, jeśli zajdzie taka potrzeba, wojska amerykańskie, wraz z siłami sojuszniczymi, będą zdolne "zetrzeć tę enklawę z powierzchni Ziemi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej".

- Już to zaplanowaliśmy i opracowaliśmy. Problem masy i impetu, jaki Rosja nam stwarza... opracowaliśmy zdolność, aby ten problem zatrzymać - stwierdził.

Rosja. Oburzenie po słowach amerykańskiego generała

Pomimo że od wypowiedzi minęło kilkanaście dni, to nadal jest ona szeroko komentowana w Moskwie. Tym razem głos zabrał Aleksiej Żurawlew.

Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej przekonuje, że NATO nie odważy się na realizację takiego ataku, wiedząc jak duży potencjał militarny ma Rosja.

- W pobliżu Kaliningradu jest teraz wystarczająco dużo broni, która może szybko i skutecznie uderzyć w największe stolice europejskie: Warszawę, Berlin i Londyn. Rosyjskie pociski mogą być wyposażone w głowice jądrowe - podkreślił.

Obwód królewiecki. Wojskowa baza Rosjan

Region obwodu królewieckiego od wielu lat jest miejscem, które Rosja traktuje jaką ogromną bazę wojskową. Jak wynika z informacji udostępnianych przez tamtejszy resort obrony, a także amerykański think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) na miejscu znajduje się co najmniej sześć jednostek wojskowych.

Najważniejszym komponentem są wojska rakietowe i artyleria. W Czerniachowsku stacjonuje 152. Gwardyjska Brygada Rakietowa, na której wyposażeniu są m.in. rakiety Iskander-M posiadające zasięg pokrywający całą Polskę, kraje bałtyckie, a także częściowo Niemcy i Szwecję.

W magazynach znajdują się także inne systemy rakietowe: K-300P Bastion-P wyposażone w pociski przeciwokrętowe P-800 Oniks, czy też mobilny system 3K60 Bał, który może wystrzeliwać rakiety Ch-35.

W rosyjskich bazach usytuowane są także systemy obrony powietrznej S-400, S-300, Pancyr-S1 i Tor-M2. Na lotniskach stacjonują wielozadaniowe myśliwce Su-30SM, myśliwce przechwytujące Su-27, a także bombowce frontowe Su-24M.

Warto podkreślić, że dane dotyczące sprzętu i jednostek znajdujących się w obwodzie królewieckim nie są regularnie aktualizowane i stanowią w dużej części tajemnicę wojskową. Nie ma pewności, czy Rosja nie osłabia tamtejszego potencjału w związku z zapotrzebowaniem frontowym w Ukrainie.

"Polityczny WF". Będzie wejście do KRS? Szykują operację jak w TVP INTERIA.PL