W skrócie Armia Izraela przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek serię zmasowanych uderzeń na cele w Iranie.

Hezbollah ostrzelał Tel Awiw rakietami, a drony atakowały państwa Zatoki Perskiej, w tym Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuwejt.

Irański parlament przygotowuje przepisy o opłatach za transport przez cieśninę Ormuz, która jest zablokowana dla statków ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i państw sojuszniczych.

"Przed chwilą armia zakończyła serię zmasowanych uderzeń wymierzonych w infrastrukturę irańskiego reżimu terrorystycznego w kilku miejscach w kraju" - poinformowały izraelskie siły zbrojne w czwartek nad ranem.

Bliski Wschód. Nocna seria ataków Hezbollahu

Jak podała Al Dżazira, wcześniej wspierany przez Teheran Hezbollah wystrzelił sześć rakiet w kierunku centralnego Izraela. Mimo że systemy obronne przechwyciły pociski i nie odnotowano ofiar, libańska organizacja utrzymuje, że jej "specjalistyczne rakiety" precyzyjnie trafiły w bazę Kirya w Tel Awiwie - siedzibę sztabu generalnego oraz w ośrodek wywiadu wojskowego.

W 27. dniu wojny alarmy słychać było także w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Arabia Saudyjska zestrzeliła ponad 20 dronów nad roponośną Prowincją Wschodnią. W Kuwejcie strażacy od blisko doby walczą z pożarem zbiorników paliwa na lotnisku, wywołanym uderzeniem dwóch bezzałogowców poprzedniej nocy.

Z kolei Islamski Ruch Oporu w Iraku przyznał się do przeprowadzenia w ciągu ostatniej doby 23 operacji wymierzonych w bazy USA z wykorzystaniem dziesiątków dronów.

Wojna w Iranie. Media: Rosja dostarcza Iranowi nowoczesny sprzęt wojskowy

Jak donosi "Financial Times", do Teheranu systematycznie trafiają nowoczesne drony wysyłane przez Federację Rosyjską. Stanowi to zatem pierwsze tak znaczące wsparcie Moskwy w konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Rzecznik Kremla Siergiej Ławrow zaprzecza tym doniesieniom, twierdząc, że "krąży teraz wiele fałszywek". "Jedno jest prawdą - kontynuujemy dialog z irańskim przywództwem" - dodał.

Spór wokół cieśniny Ormuz. Teheran ogłasza nowe zasady żeglugi

Równie napięta sytuacja panuje też w związku z blokadą cieśniny Ormuz. Irański parlament proceduje obecnie przepisy o pobieraniu opłat za przepływ statków przez ważny strategicznie szlak - podały agencje Fars i Tasnim.

- To całkowicie naturalne. Tak jak w innych korytarzach, gdy towary przechodzą przez kraj, cła są płacone; cieśnina Ormuz jest również korytarzem. Zapewniamy jej bezpieczeństwo i naturalne jest, że statki i tankowce powinny uiszczać opłaty - mówił przewodniczący irańskiej komisji spraw obywatelskich.

Blokada cieśniny Ormuz trwa nieprzerwanie od początku marca. Teheran zdecydował się zamknąć możliwość przepływu dla statków ze Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz państw sojuszniczych w reakcji na atak na naloty amerykańsko-izraelskie z 28 lutego.

