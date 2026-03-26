Bliski Wschód
Rosja po kryjomu wspiera Iran? Media: Do Teheranu trafia nowoczesny sprzęt

Maria Kosiarz

Zagraniczne media donoszą o wsparciu wojskowym, jakie systematycznie trafia do Iranu z Federacji Rosyjskiej. Doniesieniom tym zaprzecza Kreml. Tymczasem w nocy armia Izraela przeprowadziła serię "zmasowanych uderzeń" na cele w Iranie. Odnotowano także ostrzał Tel Awiwu przez Hezbollah.

W skrócie

  • Armia Izraela przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek serię zmasowanych uderzeń na cele w Iranie.
  • Hezbollah ostrzelał Tel Awiw rakietami, a drony atakowały państwa Zatoki Perskiej, w tym Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuwejt.
  • Irański parlament przygotowuje przepisy o opłatach za transport przez cieśninę Ormuz, która jest zablokowana dla statków ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i państw sojuszniczych.
"Przed chwilą armia zakończyła serię zmasowanych uderzeń wymierzonych w infrastrukturę irańskiego reżimu terrorystycznego w kilku miejscach w kraju" - poinformowały izraelskie siły zbrojne w czwartek nad ranem.

Bliski Wschód. Nocna seria ataków Hezbollahu

Jak podała Al Dżazira, wcześniej wspierany przez Teheran Hezbollah wystrzelił sześć rakiet w kierunku centralnego Izraela. Mimo że systemy obronne przechwyciły pociski i nie odnotowano ofiar, libańska organizacja utrzymuje, że jej "specjalistyczne rakiety" precyzyjnie trafiły w bazę Kirya w Tel Awiwie - siedzibę sztabu generalnego oraz w ośrodek wywiadu wojskowego.

Zobacz również:

Izrael mógł użyć nad Libanem broni z białym fosforem do przepędzenia ludzi. Nowe ustalenia ekspertów
Bliski Wschód

Izrael używał broni z trującą substancją. Ekspert pokazał druzgocące dane

Marta Stępień
Marta Stępień

W 27. dniu wojny alarmy słychać było także w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Arabia Saudyjska zestrzeliła ponad 20 dronów nad roponośną Prowincją Wschodnią. W Kuwejcie strażacy od blisko doby walczą z pożarem zbiorników paliwa na lotnisku, wywołanym uderzeniem dwóch bezzałogowców poprzedniej nocy.

Z kolei Islamski Ruch Oporu w Iraku przyznał się do przeprowadzenia w ciągu ostatniej doby 23 operacji wymierzonych w bazy USA z wykorzystaniem dziesiątków dronów.

Wojna w Iranie. Media: Rosja dostarcza Iranowi nowoczesny sprzęt wojskowy

Jak donosi "Financial Times", do Teheranu systematycznie trafiają nowoczesne drony wysyłane przez Federację Rosyjską. Stanowi to zatem pierwsze tak znaczące wsparcie Moskwy w konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Rzecznik Kremla Siergiej Ławrow zaprzecza tym doniesieniom, twierdząc, że "krąży teraz wiele fałszywek". "Jedno jest prawdą - kontynuujemy dialog z irańskim przywództwem" - dodał.

Zobacz również:

Chiny zwiększają swoje ambicje morskie. Na zdjęciu mapa Morza Południowochińskiego i zdjęcie lotniczy wyspy Woody
Świat

"Klucz do rządzenia światem". Chiny tworzą nowe wyspy na środku morza

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

Spór wokół cieśniny Ormuz. Teheran ogłasza nowe zasady żeglugi

Równie napięta sytuacja panuje też w związku z blokadą cieśniny Ormuz. Irański parlament proceduje obecnie przepisy o pobieraniu opłat za przepływ statków przez ważny strategicznie szlak - podały agencje Fars i Tasnim.

- To całkowicie naturalne. Tak jak w innych korytarzach, gdy towary przechodzą przez kraj, cła są płacone; cieśnina Ormuz jest również korytarzem. Zapewniamy jej bezpieczeństwo i naturalne jest, że statki i tankowce powinny uiszczać opłaty - mówił przewodniczący irańskiej komisji spraw obywatelskich.

Blokada cieśniny Ormuz trwa nieprzerwanie od początku marca. Teheran zdecydował się zamknąć możliwość przepływu dla statków ze Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz państw sojuszniczych w reakcji na atak na naloty amerykańsko-izraelskie z 28 lutego.

Zobacz również:

Szef Pentagonu Pete Hegseth
Świat

Nowy atak USA, wojsko zatopiło statek. Nie żyją cztery osoby

Marta Stępień
Marta Stępień
