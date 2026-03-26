Turecki tankowiec z ropą zaatakowany przez drony. Należy do "floty cieni"
Turecki tankowiec z ropą naftową został zaatakowany przez drony w pobliżu cieśniny Bosfor - przekazały tureckie media. Jednostka, która wypłynęła z portu w Rosji, jest objęta sankcjami Unii Europejskiej i należy do rosyjskiej "floty cieni". W ataku uszkodzeniu miały ulec górna część statku i maszynownia.
Jak informuje portal Turkiye Today, tankowiec Altura został zaatakowany w czwartek, około godziny 00.30 w nocy. Jednostka, należąca do tureckiej firmy Pergamon Denizcilik Isletmeleri AS, wypłynęła z rosyjskiego portu w Noworosyjsku.
Według doniesień tankowiec przewoził ok. 140 000 ton ropy. Do ataku doszło około 22 kilometrów od Bosforu.
Altura, jednostka objęta sankcjami przez Unię Europejską, Ukrainę i Wielką Brytanię i sklasyfikowana jako część rosyjskiej "floty cieni", miał zostać trafiony przez dwa urządzenia - klasycznego drona i bezzałogowy pojazd nawodny.
W wyniku ataku uszkodzeniu uległa górna część tankowca, a także maszynownia. Bezpośrednio po zdarzeniu statek nabierał wody i wysłał sygnał SOS, na który odpowiedziała pobliska jednostka. Na miejsce wezwano także tureckie służby ratunkowe.
Wkrótce więcej informacji...