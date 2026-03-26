Turecki tankowiec z ropą zaatakowany przez drony. Należy do "floty cieni"

Jak informuje portal Turkiye Today, tankowiec Altura został zaatakowany w czwartek, około godziny 00.30 w nocy. Jednostka, należąca do tureckiej firmy Pergamon Denizcilik Isletmeleri AS, wypłynęła z rosyjskiego portu w Noworosyjsku.

Według doniesień tankowiec przewoził ok. 140 000 ton ropy. Do ataku doszło około 22 kilometrów od Bosforu.

Turcja. Tankowiec "floty cieni" zaatakowany przez drony

Altura, jednostka objęta sankcjami przez Unię Europejską, Ukrainę i Wielką Brytanię i sklasyfikowana jako część rosyjskiej "floty cieni", miał zostać trafiony przez dwa urządzenia - klasycznego drona i bezzałogowy pojazd nawodny.

W wyniku ataku uszkodzeniu uległa górna część tankowca, a także maszynownia. Bezpośrednio po zdarzeniu statek nabierał wody i wysłał sygnał SOS, na który odpowiedziała pobliska jednostka. Na miejsce wezwano także tureckie służby ratunkowe.

Wkrótce więcej informacji...

