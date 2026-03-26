Nastroje w USA się zmieniają. Wszystko przez konflikt na Bliskim Wschodzie

Aleksandra Czurczak

Coraz więcej Amerykanów krytycznie ocenia sposób prowadzenia przez Donalda Trumpa wojny z Iranem - wynika z najnowszych sondaży, na które powołuje się Politico. Na pogarszające się nastroje wpływają rosnące ceny paliw oraz obawy przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump na tle maszerujących Amerykanów
USA. Spada poparcie dla działań Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie

W skrócie

  • W sondażach cytowanych przez Politico coraz więcej Amerykanów krytycznie ocenia sposób prowadzenia wojny z Iranem przez Donalda Trumpa.
  • Wzrost cen paliw i obawy przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie wpływają na nastroje społeczne oraz pojawiają się sygnały możliwości ograniczenia operacji wojskowej.
  • 45 proc. dorosłych Amerykanów zadeklarowało w sondażu AP-NORC obawy, że wzrost kosztów paliwa w najbliższych miesiącach będzie problemem.
Badanie Pew Research Center wskazuje, że 61 proc. respondentów nie aprobuje działań prezydenta w tej sprawie. W sondażu Quinnipiac 42 proc. zarejestrowanych wyborców uważa, iż wojna uczyni świat mniej bezpiecznym, wobec 35 proc. mających przeciwne zdanie.

Jak zauważa Politico, publikacja badań zbiega się z sygnałami o możliwym ograniczeniu operacji wojskowej przeciwko Teheranowi. Trump ogłosił w poniedziałek wstrzymanie wszelkich uderzeń militarnych na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną po bardzo dobrych i konstruktywnych rozmowach negocjatorów.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Spada poparcie dla działań Trumpa

Oceny konfliktu na Bliskim Wschodzie przez Amerykanów pozostają silnie spolaryzowane politycznie. Zgodnie z danymi Pew 78 proc. wyborców republikanów uważa, że wojna przebiega dobrze lub bardzo dobrze. Podobną opinię wyraża 29 proc. zwolenników demokratów.

- Od samego początku prezydent Trump i Departament Wojny szacowali, że realizacja tej kluczowej misji zajmie od czterech do sześciu tygodni. Po dwudziestu pięciu dniach najpotężniejsza armia, jaką kiedykolwiek znał świat, wyprzedza harmonogram i radzi sobie wyjątkowo dobrze - przekonywała w środę rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt.

Mimo deklarowanego optymizmu administracji USA Pentagon przygotowuje plany wysłania dodatkowych trzech tys. żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej na Bliski Wschód. Konflikt wpływa też na sytuację gospodarczą - ceny paliw rosną w związku z napięciami wokół cieśniny Ormuz.

USA. Rosnące koszty paliwa coraz większym problemem

Z kolei z sondażu AP-NORC wynika, że 45 proc. dorosłych Amerykanów obawia się, iż nie zdoła sprostać szybowaniu kosztów paliwa w najbliższych miesiącach. Ich gwałtowny wzrost nasilił się wraz z wybuchem wojny. Biały Dom zapewnia jednak o poprawie sytuacji.

- Prezydent powiedział, że gdy tylko operacje bojowe dobiegną końca, administracja będzie nadal uwalniać amerykańską dominację energetyczną. Robimy to każdego dnia i zobaczymy, jak ceny na stacjach benzynowych spadają, co miało miejsce wcześniej dzięki temu prezydentowi - oświadczyła Leavitt.

