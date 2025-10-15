O nowym celu rosyjskich ataków pisze redakcja Associated Press. Jak zauważono, od początku pełnoskalowej inwazji Rosjan w Ukrainie, ataki na kolej przeprowadzano średnio raz w tygodniu. W ostatnich tygodniach liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie.

Według informacji podanych przez wicepremiera ds. odbudowy i rozwoju Ukrainy Ołeksija Kułeby, tylko od sierpnia doszło do 300 ataków na infrastrukturę kolejową.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują ukraińskie lokomotywy

Zdaniem ekspertów, ukraińskie koleje są łatwym celem dla Rosjan. Drony mogą uderzać w poszczególne składy, ponieważ te poruszają się wolno i przewidywalnymi trasami.

Udoskonalenie rosyjskich dronów i wzrost częstotliwości ataków stanowią poważne zagrożenie dla całej infrastruktury kolejowej. Rosyjskie uderzenia mogą prowadzić do uszkodzeń linii energetycznych, stacji elektroenergetycznych, torów kolejowych, dworców kolejowych i innych obiektów.

Rosja udoskonala drony bojowe

Eksperci zwracają uwagę na stale poprawiającą się jakość rosyjskich dronów, które używane są do ataków. Jeszcze kilka miesięcy temu bezzałogowce posiadały wyłącznie nadajniki GPS, teraz bardzo często mają wbudowane kamery wideo, które stale przekazują obraz do operatora.

Umożliwia to operatorom korygowanie trasy lotu w czasie rzeczywistym, co znacznie zwiększa dokładność w porównaniu z modelami zaprogramowanymi fabrycznie.

Zmodyfikowane drony mogą latać nawet 200 kilometrów w głąb terytorium Ukrainy, przesyłając obraz wideo operatorom na obszarach kontrolowanych przez Rosję.

"Rozmowa w cztery oczy". Mentzen spotkał się z Nawrockim Polsat News Polsat News