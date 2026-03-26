Sojusznicy Putina zacieśniają więzy. Łukaszenka ze znaczącym gestem

W skrócie Kim Dzong Un i Alaksandr Łukaszenka podpisali traktat o "przyjaźni i współpracy" podczas wizyty białoruskiego dyktatora w Pjongjangu.

Białoruś i Korea Północna wspierają wysiłki Władimira Putina i Xi Jinpinga na rzecz stworzenia "świata wielobiegunowego" oraz wysiłki rosyjskiej armii w wojnie w Ukrainie.

Korea Północna otrzymuje od Rosji pomoc finansową, technologie wojskowe, żywność i dostawy energii.

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka przebywa z wizytą w Pjongjangu, gdzie został "ciepło" powitany przez Kim Dzong Una, od środy.

- Przyjazne stosunki między naszymi państwami, narodzone w czasach Związku Radzieckiego, nigdy nie zostały zerwane. Dziś, dzięki wszechstronnemu i stabilnemu rozwojowi, wkraczamy w zupełnie nową fazę - stwierdził białoruski przywódca.

Białoruś i Korea Północna. Łukaszenka i Kim Dzong Un podpisali traktat

- W dobie współczesnych globalnych przemian, w czasie, gdy największe mocarstwa świata otwarcie ignorują i łamią normy prawa międzynarodowego, niezależne kraje muszą zacieśnić współpracę i skonsolidować wysiłki mające na celu ochronę swojej suwerenności i poprawę dobrobytu swoich obywateli - dodał Łukaszenka.

Minister spraw zagranicznych Białorusi Maksim Ryżenkow zapowiedział, że przywódcy, poza podpisaniem traktatu, zamierzają zacieśnić współpracę także w innych obszarach, w tym wymianie handlowej. - Mamy tu przyjaciół, którzy na nas czekają. Tak jak my czekamy na nich na Białorusi - zapewnił.

Jak przekazała Koreańska Centralna Agencja Informacyjna, w trakcie wizyty Łukaszenka odwiedził Pałac Słońca Kumsusan, gdzie spoczywają ciała poprzednich przywódców Korei, ojca i dziadka Kima. Polityk złożył także wieniec w imieniu prezydenta Rosji.

Zarówno Białoruś, jak i Korea Północna wspierają wysiłki Władimira Putina i Xi Jinpinga, których celem jest stworzenie "świata wielobiegunowego", aby przełamać hegemonię Zachodu.

Mińsk i Pjongjang wspierają Putina. "Świat wielobiegunowy"

Podobnie, oba państwa wspierały wysiłki rosyjskiej armii w wojnie w Ukrainie. Mińsk pełnił rolę bazy wypadowej dla Rosjan w trakcie inicjującego pełnoskalowy konflikt ataku, a Pjongjang regularnie wysyła na ukraińskie terytorium własnych żołnierzy.

Rosja i Korea Północna podpisały w 2024 r. umowę o strategicznym partnerstwie, która zobowiązuje każdą ze stron do udzielenia "pomocy wojskowej i innej" w przypadku ataku na drugą stronę.

Analitycy twierdzą, że Korea Północna otrzymuje od Rosji pomoc finansową, technologie wojskowe, żywność i dostawy energii, co pomaga Pjongjangowi zmniejszyć zależność od swojego wieloletniego sponsora, Chin.

Swoje wpływy zarówno w Białorusi, jak i Korei Północnej próbuje wzmacniać prezydent USA Donald Trump. W trakcie pierwszej kadencji trzykrotnie spotkał się z Kimem, zaprosił także Mińsk do Rady Pokoju.

Źródło: AFP

