Wojna na Ukrainie. "Sytuacja wymknie się spod kontroli"

Jak wskazuje The Jamestown Foundation, w miarę trwania wojny sytuacja gospodarcza w Rosji pogarsza się, a presja wewnętrzna rośnie . Kolejny rosyjski kanał informacyjny VChK-OGPU ostrzega, że "do 2026 r. sytuacja gospodarcza wymknie się spod kontroli ", jeśli konflikt nie zakończy się szybko.

Z poważnym stratami zmaga się też rosyjska armia. Niezależni dziennikarze donoszą, że do końca 2024 roku zapasy starych czołgów zmniejszyły się o połowę, a eksperci szacują, że do końca bieżącego roku czołgi, które można jeszcze naprawić, skończą się całkowicie. Ponadto coraz mniej Rosjan jest chętnych do zaciągania się do wojska.